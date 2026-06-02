Мишустин поручил усилить охрану в приграничье в период выборов в ГД

Меры необходимо принять в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.
В числе необходимых мер — усиление охраны общественного порядка, помещений избирательных комиссий, территорий и маршрутов проведения голосования, осуществление мер безопасности в отношении членов избирательных комиссий субъектов РФ, членов территориальных и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса.
Кроме того, властям этих регионов рекомендовано совместно с избирательными комиссиями субъектов РФ предусмотреть резервные помещения для них, территориальных и участковых избирательных комиссий в целях организации непрерывной работы в период подготовки и проведения выборов.