Мишустин поручил усилить охрану в приграничье в период выборов в ГД

Среди необходимых мер названы усиление охраны общественного порядка, помещений избирательных комиссий, территорий и маршрутов проведения голосования.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил МВД РФ и Росгвардии усилить охрану в приграничье, а также регионах Донбасса и Новороссии в период выборов депутатов Госдумы девятого созыва.

Меры необходимо принять в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

В числе необходимых мер — усиление охраны общественного порядка, помещений избирательных комиссий, территорий и маршрутов проведения голосования, осуществление мер безопасности в отношении членов избирательных комиссий субъектов РФ, членов территориальных и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Кроме того, властям этих регионов рекомендовано совместно с избирательными комиссиями субъектов РФ предусмотреть резервные помещения для них, территориальных и участковых избирательных комиссий в целях организации непрерывной работы в период подготовки и проведения выборов.

