Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что трагедия в Старобельске ЛНР получила широкий резонанс в мире, однако, по его словам, западные политические круги проигнорировали произошедшее. Он отметил, что реакция со стороны ряда стран оказалась минимальной.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, дипломат подчеркнул, что представители западных государств не выразили сочувствия в связи с произошедшим. Вместо этого, по его словам, звучали сомнения в достоверности информации и обвинения в распространении недостоверных данных.
«Весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, но только политический истеблишмент Запада, включая наших западных коллег по СБ, предпочел на заметить этого теракта», — подчеркнул он.
Небензя также указал на различие в подходах к оценке подобных событий, отметив, что подобная позиция, по его мнению, вызывает вопросы и усиливает напряженность в международной повестке.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин собрал в Кремле совещание, посвящённое удару Вооружённых сил Украины по Старобельску.