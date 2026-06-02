Захарова: борьба Франции с «удобными» флагами угрожает мировому судоходству

Борьба французских властей с судами под «удобными» флагами в открытом море может нанести ущерб всему мировому торговому судоходству, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом Захарова сказала в своём комментарии в связи с задержанием французскими военными судна Tagor в открытом море.
Она отметила, что суда, работающие в интересах европейских стран, нередко ходят под «удобными» флагами.
«Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству», — подчеркнула Захарова.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон сообщил о задержании в Атлантике шедшего из России танкера.
Посольство России заявило, что капитаном задержанного в Атлантике танкера может быть россиянин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал задержание Францией танкера Tagor действиями, которые «граничат с пиратством».