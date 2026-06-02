Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никакого «посланника ЕС не требуется» для диалога с РФ: Кнайсль призвала дипломатов «просто выполнять работу»

Кнайсль заявила, что ЕС нужно меньше идеологии и больше здравого смысла.

Источник: Комсомольская правда

Экс-министр иностранных дел Австрии и глава центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль оценила заявления европейских дипломатов о потенциальных переговорах с Россией. Она считает, что никакого спецпосланника Евросоюза для этого «не требуется». Об этом экс-глава МИД Австрии высказалась в Telegram-канале.

Как отметила Карин Кнайсль, ЕС нужно «меньше идеологии и больше здравого смысла». По ее словам, это требуется во многих областях.

«Посольствам 27 стран ЕС в Москве просто нужно выполнять свою работу и ежедневно поддерживать дипломатические отношения со страной пребывания», — подчеркнула Карин Кнайсль.

Евродепутат Фернан Картхайзер так же считает, что ЕС остается заложником своей идеологии. По его мнению, европейцы не могут выстраивать конструктивный диалог с Москвой.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше