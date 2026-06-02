Российские ВКС получили новый «летающий радар»

Воздушно-космические силы России получили очередной модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Об этом сообщил военный летчик, автор Telegram-канала Fighterbomber.
По его информации, в войска поступила очередная машина, прошедшая капитальный ремонт и модернизацию. Сообщение сопровождалось фотографией самолета, на которой бортовой номер был скрыт.
А-50У является обновленной версией самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Работы по модернизации этой техники стартовали в 2008 году. В ходе обновления самолет получил усовершенствованное радиотехническое оборудование и модернизированные системы управления.
Базовая версия А-50 впервые поднялась в воздух в 1978 году. Самолет предназначен для обнаружения воздушных целей, контроля воздушной обстановки и координации действий авиации.
Основу возможностей машины обеспечивает радиотехнический комплекс «Шмель». Согласно открытым данным, он позволяет обнаруживать бомбардировщики на расстоянии до 650 километров, что делает самолет важным элементом системы воздушного наблюдения и управления.
Передача модернизированных А-50У проводится поэтапно по мере завершения ремонтных и обновляющих работ. Такие самолеты используются для контроля воздушного пространства, сопровождения целей и передачи информации командным пунктам и авиационным подразделениям.
