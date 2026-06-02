МИД: международные санкции утверждает только СБ ООН

Международными являются только те санкции, которые утверждены Советом Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом Захарова сказала в своём комментарии в связи с задержанием французскими военными танкера Tagor в открытом море.
Она подчеркнула, что незаконные односторонние ограничительные меры, принятые европейцами, могут стать международными лишь в воображении франко-британского пиратского тандема.
Она также добавила, что противоречие таких «санкций» международному праву неоднократно констатировалось Генеральной Ассамблеей ООН.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон сообщил о задержании в Атлантике шедшего из России танкера.
Посольство России заявило, что капитаном задержанного в Атлантике танкера может быть россиянин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал задержание Францией танкера Tagor действиями, которые «граничат с пиратством».