Пентагон запретил журналистам вход в помещения своей пресс-службы

Как сообщила газета The Washington Post (WP), эти изменения произошли в последние несколько недель. И.о. пресс-секретаря Пентагона Джоэл Валдез подтвердил WP, что «журналистам более не разрешается входить» в означенные служебные помещения. Встречи репортеров в стенах американского военного ведомства с помощником шефа Пентагона по связям с общественностью Шоном Парнеллом и Валдезом возможны только по предварительной записи. Как пояснил Валдез, вызвано это решением поменять штатное расписание пресс-службы, включив в ее состав спичрайтеров военного министра Пита Хегсета. Эти сотрудники Пентагона пользуются в своей повседневной деятельности данными, имеющими гриф секретности, им нужен доступ к защищенной компьютерной сети Пентагона, отметил Валдез. Вследствие этого, уточнил он, журналистам отныне закрыт доступ в пресс-службу, где находятся рабочие места и спичрайтеров.
В апреле апелляционный суд в Вашингтоне встал на сторону Пентагона и постановил, что репортеры не могут перемещаться по зданию без сопровождения сотрудников военного ведомства. В марте суд столичного округа Колумбия удовлетворил иск газеты The New York Times (NYT) к Пентагону. Министерству тогда было предписано восстановить пресс-пропуска семи корреспондентов издания и отменить введенные в октябре прошлого года ограничения на аккредитацию журналистов. В ответ на это Пентагон распорядился немедленно закрыть располагавшуюся долгое время в его штаб-квартире рабочую зону представителей СМИ. Кроме того, руководство ведомства ограничило допуск журналистов без сопровождения.
16 октября 2025 года информационное агентство Associated Press сообщило, что несколько десятков журналистов решили сдать постоянные пресс-пропуска в военное министерство из-за ограничений по отношению к СМИ, введенных Хегсетом. NYT назвала действия Хегсета «беспрецедентно враждебными», поскольку, по утверждению газеты, под его руководством Пентагон лишил ведущие СМИ помещений для работы, предоставив их консервативным изданиям, ограничил возможность репортеров свободно перемещаться по коридорам ведомства и ввел новые жесткие правила, которые могут привести к отзыву пресс-пропусков. В декабре NYT подала в суд на Пентагон, заявив, что ограничения на освещение военной тематики в СМИ нарушают конституционные права журналистов. В мае газета вторично подала иск к Пентагону. Это разбирательство продолжается.