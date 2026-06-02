Пентагон запретил журналистам вход в помещения своей пресс-службы

Как сообщила газета The Washington Post (WP), эти изменения произошли в последние несколько недель. И.о. пресс-секретаря Пентагона Джоэл Валдез подтвердил WP, что «журналистам более не разрешается входить» в означенные служебные помещения. Встречи репортеров в стенах американского военного ведомства с помощником шефа Пентагона по связям с общественностью Шоном Парнеллом и Валдезом возможны только по предварительной записи. Как пояснил Валдез, вызвано это решением поменять штатное расписание пресс-службы, включив в ее состав спичрайтеров военного министра Пита Хегсета. Эти сотрудники Пентагона пользуются в своей повседневной деятельности данными, имеющими гриф секретности, им нужен доступ к защищенной компьютерной сети Пентагона, отметил Валдез. Вследствие этого, уточнил он, журналистам отныне закрыт доступ в пресс-службу, где находятся рабочие места и спичрайтеров.