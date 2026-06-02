В Китае призвали к скорейшему разрешению украинского кризиса политическим путем

ООН, 2 июня. /ТАСС/. Единственным способом предотвратить дальнейшую эскалацию и повторение инцидентов, подобных случившемуся в Румынии, является скорейшее политическое урегулирование украинского кризиса. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун.
«Для предотвращения повторения подобных инцидентов единственный выход заключается в скорейшем политическом урегулировании украинского кризиса, — заявил дипломат. — Китай на протяжении долгого времени призывает к прекращению огня и боевых действий, продвигает мирные переговоры и содействует политическому урегулированию».
По словам Фу Цуна, Китай последовательно выступает против расширения зоны конфликта, дальнейшей эскалации и провокационных действий любой из сторон. Он призвал международное сообщество содействовать деэскалации, поощрять добросовестный диалог и снижать уровень конфронтационной риторики.
«Мы надеемся, что заинтересованные стороны как можно скорее возобновят переговоры, серьезно отнесутся к разумным озабоченностям друг друга в сфере безопасности и будут стремиться к скорейшему заключению мирного соглашения, — отметил постпред КНР. — Китай готов совместно с международным сообществом продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса».