Захарова: заявления Парижа о задержании Tagor — правовой нигилизм ЕС

Заявления Парижа о якобы правомерности задержания танкера Tagor являются примером европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом Захарова сказала в своём комментарии в связи с задержанием французскими военными судна Tagor в открытом море.
Дипломат пояснила, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и досмотреть судно в открытом море, но лишь в строго ограниченных случаях.
Однако возможность принудительного изменения маршрута и конвоирования в порт международными договорами не предусмотрена.
«Заявления французских властей о том, что их действия якобы осуществлены в соответствии с нормами международного права, представляют собой очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя», — подчеркнула Захарова.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон сообщил о задержании в Атлантике шедшего из России танкера.
Посольство России заявило, что капитаном задержанного в Атлантике танкера может быть россиянин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал задержание Францией танкера Tagor действиями, которые «граничат с пиратством».