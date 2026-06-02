Небензя: перемирие между Израилем и Ливаном стало прикрытием для агрессии

ООН, 2 июня. /ТАСС/. Достигнутое в апреле прекращение огня между Израилем и Ливаном не привело к снижению напряженности и стало прикрытием для дальнейших действий израильской стороны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Мы поддержали запрос французской стороны на проведение сегодняшнего внеочередного заседания Совета Безопасности [ООН по ситуации в Ливане], потому что положение в Ливане заслуживает самого пристального внимания международного сообщества, — отметил Небензя. — Достигнутое 17 апреля прекращение огня между Западным Иерусалимом и Бейрутом при посредничестве Вашингтона, к сожалению, оказалось дымовой завесой для агрессии против Ливана».
По словам российского дипломата, пока международное сообщество ожидало очередного раунда переговоров, намеченного на 2 июня в Вашингтоне, «израильтяне продолжали методично расширять зону оккупации, разрушая до основания целые поселения в рамках тактики выжженной земли».