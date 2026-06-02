В Сербии стартовали учения «Платиновый волк 26» с участием США

Серия учений «Платиновый волк» проводится в Сербии с 2014 года. Как утверждают в Минобороны республики, маневры «подтверждают приверженность сербских ВС сотрудничеству со всеми партнерами и сохранению мира и стабильности». В 2022 году маневры не проводились из-за принятого правительством Сербии моратория на любые международные учения. С 2023 года учения были возобновлены, в Белграде объяснили это решение исключением из моратория.