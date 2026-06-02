В Сербии стартовали учения «Платиновый волк 26» с участием США

Также в них участвуют контингенты из Азербайджана, Боснии и Герцеговины и части стран НАТО.

БЕЛГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Многонациональные тактические учения «Платиновый волк 26» с участием контингентов из Азербайджана, Боснии и Герцеговины и части стран НАТО стартовали на юге Сербии при поддержке Европейского командования ВС США.

Как сообщили в сербском оборонном ведомстве, маневры с участием 550 военнослужащих продлятся до 13 июня. На учениях в районе города Буяновац помимо сербских и американских военных будут также задействованы контингенты из Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Греции, Великобритании, Венгрии, Италии, Румынии, Северной Македонии и Черногории. Они отработают взаимодействие при проведении миротворческих операций.

Серия учений «Платиновый волк» проводится в Сербии с 2014 года. Как утверждают в Минобороны республики, маневры «подтверждают приверженность сербских ВС сотрудничеству со всеми партнерами и сохранению мира и стабильности». В 2022 году маневры не проводились из-за принятого правительством Сербии моратория на любые международные учения. С 2023 года учения были возобновлены, в Белграде объяснили это решение исключением из моратория.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
