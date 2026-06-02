Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила инцидент с задержанием французскими военными судна «Тагор» в открытом море. Она подчеркнула, что работающие в интересах Европы суда нередко ходят под «удобными флагами». Дипломат в связи с задержаниями предрекла последствия мировому торговому судоходству. Ее комментарий публикует в «Макс» пресс-служба МИД.
Дипломат уведомила европейцев, что борьба с указанными судами в открытом море может всем дорого обойтись. Она обратила на это внимание причастных к инцидентам.
«Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству», — оповестила Мария Захарова.
Прокурор Стефан Келленберже сообщил, что капитан задержанного Францией танкера имеет российское гражданство. Он неоднократно отказывался выполнять указания французских военно-морских сил, заявил правоохранитель.