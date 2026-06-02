Захарова указала Европе на «удобные флаги» работающих в ее интересах судов: она пригрозила последствиями мировому судоходству

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила инцидент с задержанием французскими военными судна «Тагор» в открытом море. Она подчеркнула, что работающие в интересах Европы суда нередко ходят под «удобными флагами». Дипломат в связи с задержаниями предрекла последствия мировому торговому судоходству. Ее комментарий публикует в «Макс» пресс-служба МИД.