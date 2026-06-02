МИД РФ: страны СНГ обсудили предотвращение гонки вооружений в космосе

В дипведомстве проинформировали, что стороны подтвердили готовность государств — участников СНГ продолжить сотрудничество по вопросам ПГВК, в том числе на профильных многосторонних площадках, включая Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН, Конференцию по разоружению, Рабочую группу ООН открытого состава по ПГВК, учрежденную решением ГА ООН 79/512. «Подобное взаимодействие призвано способствовать согласованию общих подходов, а также разработке и реализации совместных инициатив по данной проблематике, направленных, прежде всего, на разработку профильного международного юридически обязывающего инструмента с запретом на размещение в космическом пространстве оружия любого вида, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью», — указали в министерстве.