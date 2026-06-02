МИД РФ: страны СНГ обсудили предотвращение гонки вооружений в космосе

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Участники заседания Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения (СККР) обсудили в Минске предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом говорится в сообщении МИД России.
«1 июня в Минске в штаб-квартире СНГ состоялось очередное заседание Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения. В заседании приняли участие представители Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Исполнительного комитета СНГ. В рамках СККР обсуждалась проблематика предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК)», — отметили на Смоленской площади.
В дипведомстве проинформировали, что стороны подтвердили готовность государств — участников СНГ продолжить сотрудничество по вопросам ПГВК, в том числе на профильных многосторонних площадках, включая Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН, Конференцию по разоружению, Рабочую группу ООН открытого состава по ПГВК, учрежденную решением ГА ООН 79/512. «Подобное взаимодействие призвано способствовать согласованию общих подходов, а также разработке и реализации совместных инициатив по данной проблематике, направленных, прежде всего, на разработку профильного международного юридически обязывающего инструмента с запретом на размещение в космическом пространстве оружия любого вида, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью», — указали в министерстве.
Как добавили в дипведомстве, следующее заседание СККР планируется провести в декабре в Москве.