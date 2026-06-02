Ливан назвал условие прекращения обстрелов «Хезболлах» северных районов Израиля

Это произойдет в обмен на отказ израильской стороны от нанесения ударов по южной окраине Бейрута, заявили в диппредставительстве.

БЕЙРУТ, 2 июня. /ТАСС/. Посольство Ливана в США сообщило о согласии шиитской организации «Хезболлах» прекратить обстрелы северных районов Израиля в обмен на отказ Израиля от нанесения ударов по южной окраине Бейрута. Об этом говорится в заявлении диппредставительства, которое распространила канцелярия президента Ливана.

«Ливанские власти получили подтверждение о согласии “Хезболлах” принять предложение США о прекращении взаимных нападений, — указывается в тексте. — Согласно договоренности, Израиль воздержится от атак на южную окраину столицы, а “Хезболлах” — от обстрелов еврейских поселений».

В заявлении посольства подчеркивается, что прекращение огня будет распространено на всю территорию Ливана. «Президент США Дональд Трамп связался с ливанским послом в Вашингтоне Надой Хаммаде-Моаввад и сообщил ей, что он добился согласия премьер-министра Израиля Нетаньяху на предложенное им перемирие между сторонами», — отмечается в тексте.

Посол Ливана подтвердила, что 2−3 июня в Вашингтоне состоится четвертый раунд ливано-израильских переговоров, на которых «будет обсуждаться достигнутый прогресс».

«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля

Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
