Ливан назвал условие прекращения обстрелов «Хезболлах» северных районов Израиля

БЕЙРУТ, 2 июня. /ТАСС/. Посольство Ливана в США сообщило о согласии шиитской организации «Хезболлах» прекратить обстрелы северных районов Израиля в обмен на отказ Израиля от нанесения ударов по южной окраине Бейрута. Об этом говорится в заявлении диппредставительства, которое распространила канцелярия президента Ливана.
«Ливанские власти получили подтверждение о согласии “Хезболлах” принять предложение США о прекращении взаимных нападений, — указывается в тексте. — Согласно договоренности, Израиль воздержится от атак на южную окраину столицы, а “Хезболлах” — от обстрелов еврейских поселений».
В заявлении посольства подчеркивается, что прекращение огня будет распространено на всю территорию Ливана. «Президент США Дональд Трамп связался с ливанским послом в Вашингтоне Надой Хаммаде-Моаввад и сообщил ей, что он добился согласия премьер-министра Израиля Нетаньяху на предложенное им перемирие между сторонами», — отмечается в тексте.
Посол Ливана подтвердила, что 2−3 июня в Вашингтоне состоится четвертый раунд ливано-израильских переговоров, на которых «будет обсуждаться достигнутый прогресс».