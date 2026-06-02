Посольство в Париже защищает россиян с задержанного танкера Tagor

Российское посольство во Франции потребовало от Парижа полную информацию об обстоятельствах задержания судна Tagor и принимает все меры для защиты граждан России из экипажа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Об этом Захарова сказала в своём комментарии в связи с задержанием французскими военными судна Tagor в открытом море.
«Посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа», — отметила дипломат.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон сообщил о задержании в Атлантике шедшего из России танкера.
Посольство России заявило, что капитаном задержанного в Атлантике танкера может быть россиянин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал задержание Францией танкера Tagor действиями, которые «граничат с пиратством».