Иран пригрозил приостановить переговоры с США

Ранее, в понедельник, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение наносить удары по объектам движения «Хезболлах» в пригороде Бейрута. В МИД Ирана отмечали, что нарушение режима прекращения огня в Ливане является нарушением перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Позднее президент США Дональд Трамп после переговоров с Нетаньяху и представителями «Хезболлах» объявил о прекращении огня между ливанским движением и Израилем.
«В течение последних двух дней мы серьезно занимались вопросом прекращения атак со стороны Израиля, но если эти преступления продолжатся, то мы не только приостановим переговорный процесс, но и выступим против сионистского режима», — сказал Галибаф, чьи слова приводятся в его Telegram-канале.
В ходе беседы со спикером парламента Ливана Набихом Берри он также подтвердил решимость Ирана добиваться установления прекращения огня на всей территории Ливана.