Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран пригрозил приостановить переговоры с США

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран не только приостановит переговорный процесс с США, но и выступит против Израиля, если Тель-Авив продолжит военные действия в Ливане.

Источник: РИА "Новости"

Ранее, в понедельник, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение наносить удары по объектам движения «Хезболлах» в пригороде Бейрута. В МИД Ирана отмечали, что нарушение режима прекращения огня в Ливане является нарушением перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Позднее президент США Дональд Трамп после переговоров с Нетаньяху и представителями «Хезболлах» объявил о прекращении огня между ливанским движением и Израилем.

«В течение последних двух дней мы серьезно занимались вопросом прекращения атак со стороны Израиля, но если эти преступления продолжатся, то мы не только приостановим переговорный процесс, но и выступим против сионистского режима», — сказал Галибаф, чьи слова приводятся в его Telegram-канале.

В ходе беседы со спикером парламента Ливана Набихом Берри он также подтвердил решимость Ирана добиваться установления прекращения огня на всей территории Ливана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше