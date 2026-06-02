Суд в Москве оштрафовал первого зампреда Духовного управления мусульман

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мировой судья в Москве оштрафовал на 150 тысяч рублей первого зампреда Духовного управления мусульман РФ Дамира Мухетдинова, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Там уточнили, что, согласно выводам экспертов Московского государственного лингвистического университета, картины, размещенные на стенах рабочего кабинета Мухетдинова, содержат исторические сюжеты периода татаро-монгольского ига на Руси: они могут способствовать формированию негативного отношения к представителям групп лиц, объединенных по признакам национальной или религиозной принадлежности.

«Мухетдинов, являясь публичным лицом и занимая должность в руководящем составе ДУМ, не обеспечил принятие мер, направленных на недопущение указанных фактов. Суд признал Мухетдинова Д. В. виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Мухетдинова оштрафовали на 5 тысяч рублей за злоупотребление свободой массовой информации из-за издания печатного произведения «Ислам на Северном Кавказе. Энциклопедический словарь», говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении агентства. В издании были упомянуты запрещенные в России террористические организации без соответствующей пометки, следует из материалов.

Издание «Ислам на Северном Кавказе. Энциклопедический словарь», главным редактором которого был Мухетдинов, включено в перечень экстремистских материалов Минюста РФ.