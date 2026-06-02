Небензя указал на связь падения дрона в Румынии с письмом Зеленского Трампу

«Печально, что Румыния, не передав российской стороне никаких объективных данных об инциденте, сразу начала отрабатывать политический заказ своих старших партнёров», — заявил Небензя.
По его словам, Румыния и структуры НАТО сделали выводы ещё до завершения расследования. Дипломат также напомнил о закрытии Генконсульства России в Констанце и высылке российского генконсула. Несмотря на это, Москва готова участвовать в расследовании, если получит объективные материалы и обломки беспилотника для экспертизы.
Кроме того, российский представитель обратил внимание на то, что инцидент произошёл вскоре после обращения Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить дополнительные ракеты для комплексов Patriot.
Напомним, 29 мая беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, в результате чего пострадали два человека. После происшествия власти Румынии заявили о российском происхождении дрона, закрыли Генконсульство России в Констанце и объявили российского генконсула персоной нон грата. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова участвовать в расследовании, если румынская сторона передаст обломки беспилотника для экспертизы.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.