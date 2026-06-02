Небензя указал на связь падения дрона в Румынии с письмом Зеленского Трампу

По его словам, Румыния и структуры НАТО сделали выводы ещё до завершения расследования. Дипломат также напомнил о закрытии Генконсульства России в Констанце и высылке российского генконсула. Несмотря на это, Москва готова участвовать в расследовании, если получит объективные материалы и обломки беспилотника для экспертизы.