«Усидеть на двух стульях не получится»: чем может обернуться для Армении её проевропейский курс и разрыв с ЕАЭС

«Мы вынуждены будем… по большому счёту практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть… Не только Россия, но и все другие участники ЕврАзЭс в чём видят преимущество от вхождения и укрепления этого союза? Первое — это доступ к большому и защищённому рынку всего ЕврАзЭс: и российского, и других стран; беспошлинная торговля; общие, как я уже сказал, технические и фитосанитарные нормы, это тоже доступ на рынок; упрощённая логистика — у нас нет общей границы, но всё-таки мы добились того, чтобы передвижение товаров и услуги предоставлялись экономически наиболее выгодным образом», — заявил Владимир Путин.