«Усидеть на двух стульях не получится»: чем может обернуться для Армении её проевропейский курс и разрыв с ЕАЭС

Властям Армении необходимо сделать чёткий выбор — или углубленная интеграция с Евразийским экономическим союзом, или движение в сторону ЕС, считают опрошенные RT эксперты. По их мнению, «усидеть на двух стульях не получится». Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Армения потеряет в случае временной заморозки её членства в ЕАЭС. Речь идёт о сворачивании практически всей работы, касающейся экономических интеграционных процессов. Как отметили аналитики, если руководство республики решило серьёзно поменять политическую ориентацию, то расплачиваться за это будет армянский народ своим благополучием, которого удалось достичь во многом за счёт тесных экономических связей с Россией и другими странами ЕАЭС.
«Усидеть на двух стульях не получится. Экономика, логистика, таможенное регулирование, вопросы безопасности — это сферы, где дуализм невозможен. Судя по заявлениям армянского премьера Никола Пашиняна и его команды, они либо не хотят этого понимать, либо намеренно вводят всех в заблуждение. Что ж, им придётся принять тот факт, что законы экономики и геополитики работают одинаково для всех. Никакого “третьего пути” или преференциального режима не будет», — подчеркнул в разговоре с RT профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.
По его словам, российская позиция на этот счёт ясна и была доведена до армянских коллег не в кулуарах, а публично, «без намёков и двусмысленности».
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил во время общения с журналистами, что Армения может потерять в случае временной заморозки её членства в ЕАЭС. Российский лидер подчеркнул, что речь идёт в данном случае «о чисто экономических субстанциях».
«Мы вынуждены будем… по большому счёту практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть… Не только Россия, но и все другие участники ЕврАзЭс в чём видят преимущество от вхождения и укрепления этого союза? Первое — это доступ к большому и защищённому рынку всего ЕврАзЭс: и российского, и других стран; беспошлинная торговля; общие, как я уже сказал, технические и фитосанитарные нормы, это тоже доступ на рынок; упрощённая логистика — у нас нет общей границы, но всё-таки мы добились того, чтобы передвижение товаров и услуги предоставлялись экономически наиболее выгодным образом», — заявил Владимир Путин.
Как пояснил глава государства, это означает низкие цены на энергоносители. Кроме того, речь идёт об активном инвестировании. Среди последствий временной заморозки членства Армении в ЕАЭС президент России назвал закрытие соглашений о свободной торговле, что приведёт к восстановлению полноформатного таможенного контроля и пошлин.
«Второе — это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Продукция сельского хозяйства идёт на наш рынок — мы тогда перестанем эти нормы признавать… Затем сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее», — сообщил российский лидер.
Как напомнил Владимир Путин, премьер-министр Пашинян сам говорил, что считает правильным провести референдум относительно того, где должна находиться Армения: в ЕАЭС или в Евросоюзе.
«Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше», — отметил российский лидер.
Впоследствии состоялся телефонный разговор Путина и Пашиняна, в ходе которого президент России поздравил премьера Армении с днём рождения. Стороны также обсудили итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета.
«Дань дипломатическому этикету».
Как считают аналитики, телефонные переговоры Путина и Пашиняна следует расценивать в первую очередь как «дань дипломатическому этикету».
«С точки зрения реальной политики этот разговор не является признаком наступления ясности в отношениях между Москвой и Ереваном. Протокол остаётся протоколом. Пашинян, который в последнее время делает странные реверансы в сторону Брюсселя, не должен принимать вежливость Путина за демонстрацию готовности Москвы молча принять европейский выбор Армении», — говорит Фельдман.
Он уверен, что при попытке вступить в ЕС Армения потеряет все доступные ей от членства ЕАЭС преференции.
«Множество граждан Армении работают в России. Их денежные переводы формируют основу платёжного баланса этой страны. В случае разрыва отношений с ЕАЭС эти потоки если не перекроются полностью, то явно резко усложнятся. Армения критически зависит от импорта зерна, растительного масла, сахара и многих промышленных товаров из России. При вступлении в ЕС на границе с РФ возникнут пошлины и квоты. Цены взлетят, дефицит станет реальностью», — сказал Фельдман.
Доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов придерживается схожей позиции. По его словам, поздравление Путина — это «признак хорошего тона».
«Впрочем, принципиально это ничего не меняет, поскольку нет конкретных действий Армении в части прояснения своей позиции на предмет того, с кем она хочет продолжить свой путь — с ЕАЭС или ЕС», — отметил аналитик в комментарии RT.
В случае выбора европейского пути и отказа от членства в ЕАЭС заметно сократятся ВВП и экспорт республики, уверен Ежов.
«Серьёзно пострадает и импорт в агропромышленном секторе на фоне того, что большой объём сельхозпродукции и удобрений поставляется из России. Всё это приведёт к тому, что вырастет инфляция и безработица», — пояснил эксперт.
«Так не бывает».
Напомним, 30 мая посла России в Ереване Сергея Копыркина отозвали в Москву для консультаций из-за сближения Армении с ЕС.
«Посол… Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», — сообщили в российском МИД.
1 июня Никол Пашинян заявил, что Армения продолжит работу в ЕАЭС «до того момента, когда выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом станет неизбежным». Он добавил, что решение примет народ на референдуме.
После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил Пашиняну об «извилистой тропинке» Льва Троцкого, легендарную формулу которого «Ни войны, ни мира, а армию распустить» транслирует своей позицией премьер Армении.
«Буквально так: ничего не будем решать на референдуме, пока нас не позовут в ЕС. А потом, естественно, побежим вприпрыжку в Европы. Но до того будем пользоваться всеми льготами ЕАЭС, умело зарабатывая на России и других странах Союза», — написал Медведев в МАХ.
Символика ЕАЭС.
Как предположил директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT, Пашинян хотел бы, чтобы связи с ЕАЭС сохранялись ровно до того момента, пока он не получит обещанные ему льготные условия для вступления в ЕС.
«Но Россия и другие страны ЕАЭС не позволят этому произойти. Армения хочет въехать в ЕС, до последнего не теряя бонусов от членства в ЕАЭС, но так не бывает. И если армянское руководство решило серьёзно поменять политическую ориентацию, то за это надо будет заплатить. К сожалению, в жертву принесут благополучие армянского народа, которого удалось достичь во многом за счёт тесных экономических связей с Россией и ЕАЭС», — заключил Мухин.