Al Jazeera: Катар выступил посредником для предотвращения эскалации в Ливане

ДОХА, 2 июня. /ТАСС/. Власти Катара выступили посредниками для предотвращения израильских ударов по южному пригороду Бейрута и закрепления режима прекращения огня в Ливане. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил дипломатический источник.
По его словам, катарские официальные лица подключились к посредническим усилиям 31 мая, инициировав контакты с американской стороной для содействия деэскалации на юге Ливана. 1 июня в связи с угрозами Израиля нанести удары по южному пригороду Бейрута Доха возобновила консультации с целью предотвратить эту атаку.
Как отметил источник, в итоге Вашингтон уведомил катарскую сторону, что после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху планы по нанесению ударов по окрестностям ливанской столицы были отменены.
Ранее Трамп заявил, что условился о прекращении огня в Ливане с Нетаньяху и руководством шиитского движения «Хезболлах». По его словам, израильские войска не будут направлены в Бейрут, а стороны откажутся от взаимных нападений. Депутат парламентской фракции «Хезболлах» Хасан Фадлалла подтвердил готовность к всеобъемлющему перемирию при условии его строгого соблюдения Израилем. На фоне эскалации в Ливане иранское агентство Tasnim сообщило о прекращении Тегераном обмена сообщениями с Вашингтоном в знак протеста. США и Иран обменивались посланиями по поводу проекта соглашения, предусматривающего продление режима прекращения огня и возобновление судоходства в Ормузском проливе.