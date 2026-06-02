Al Jazeera: Катар выступил посредником для предотвращения эскалации в Ливане

Ранее Трамп заявил, что условился о прекращении огня в Ливане с Нетаньяху и руководством шиитского движения «Хезболлах». По его словам, израильские войска не будут направлены в Бейрут, а стороны откажутся от взаимных нападений. Депутат парламентской фракции «Хезболлах» Хасан Фадлалла подтвердил готовность к всеобъемлющему перемирию при условии его строгого соблюдения Израилем. На фоне эскалации в Ливане иранское агентство Tasnim сообщило о прекращении Тегераном обмена сообщениями с Вашингтоном в знак протеста. США и Иран обменивались посланиями по поводу проекта соглашения, предусматривающего продление режима прекращения огня и возобновление судоходства в Ормузском проливе.