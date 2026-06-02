Небензя: ухудшение ситуации в Ливане стало следствием агрессии против Ирана

ООН, 2 июня. /ТАСС/. Ухудшение обстановки в Ливане стало прямым следствием действий США и Израиля против Ирана. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Следует помнить, что деградация положения в Ливане стала прямым следствием необоснованной агрессии Соединенных Штатов и Израиля против Ирана соответственно, динамика текущих ирано-американских переговоров во многом зависит от развития ситуации на ливанском театре действий, — отметил Небензя. — В этом контексте Россия всецело поддерживает международные посреднические усилия, прежде всего дружественного Пакистана, и выступает за нахождение комплексного политико-дипломатического решения, направленного на общую стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке».
«Всецело поддерживаем мандат Временных сил ООН в Ливане, чьи миротворцы продолжают мужественно выполнять свой долг в самых непростых обстоятельствах, — отметил он. — Требуем неукоснительного обеспечения безопасности голубых касок, а также привлечения к ответственности виновных в убийстве и ранении миротворцев».
Небензя добавил, что Россия считает необходимым сохранить значимое присутствие ООН вдоль голубой линии (временная полоса разграничения между Израилем и Ливаном, установленная решением ООН) после завершения мандата миссии. По его словам, без этого будет невозможно обеспечить мониторинг выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.