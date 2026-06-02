Небензя: ухудшение ситуации в Ливане стало следствием агрессии против Ирана

«Следует помнить, что деградация положения в Ливане стала прямым следствием необоснованной агрессии Соединенных Штатов и Израиля против Ирана соответственно, динамика текущих ирано-американских переговоров во многом зависит от развития ситуации на ливанском театре действий, — отметил Небензя. — В этом контексте Россия всецело поддерживает международные посреднические усилия, прежде всего дружественного Пакистана, и выступает за нахождение комплексного политико-дипломатического решения, направленного на общую стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке».