Захарова: борьба Парижа с судами под «удобными» флагами вредит судоходству

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность действиями Франции в отношении судов, использующих так называемые «удобные флаги». По ее словам, попытки противодействовать таким судам в открытом море могут иметь негативные последствия для всей системы международного судоходства.
Она отметила, что подобная практика широко распространена, в том числе среди судов, задействованных в интересах европейских стран. В связи с этим перенос борьбы с такими судами в зоны, где действует принцип свободы навигации, вызывает вопросы и может нарушить сложившиеся международные нормы.
Комментарий был сделан на фоне инцидента с задержанием французскими военными судна Tagor в открытом море. По мнению российской стороны, подобные шаги способны создать риски для стабильности глобальных торговых перевозок.
Напомним, ранее стало известно о задержании в Атлантике танкера Tagor, который, по версии французской стороны, шел из Мурманска под ложным флагом. В российском диппредставительстве в Париже заявили, что, согласно предварительным данным, капитан судна является гражданином РФ.