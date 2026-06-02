Экс-посол Польши Чихоцкий вернул госнаграду Украины из-за скандала с УПА*

По данным издания, дипломат вернул награду, которую ему ранее вручил главарь киевского режима Владимир Зеленский в 2022 году.
Поводом для обострения отношений между Варшавой и Киевом стало решение украинских властей присвоить одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА»*. В Польше это вызвало резкую реакцию, поскольку эту организацию в стране связывают с событиями Волынской резни.
Ряд польских политиков выступили с критикой украинского руководства. В частности, президент Польши Кароль Навроцкий заявил о возможном пересмотре государственных наград, врученных Зеленскому, а также призвал к разъяснениям со стороны Киева. В польском парламенте также прозвучали инициативы о пересмотре поддержки Украины, включая вопросы транзита вооружений через территорию страны.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.