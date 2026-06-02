Экс-посол Польши Чихоцкий вернул госнаграду Украины из-за скандала с УПА*

Ряд польских политиков выступили с критикой украинского руководства. В частности, президент Польши Кароль Навроцкий заявил о возможном пересмотре государственных наград, врученных Зеленскому, а также призвал к разъяснениям со стороны Киева. В польском парламенте также прозвучали инициативы о пересмотре поддержки Украины, включая вопросы транзита вооружений через территорию страны.