Экс-посол Польши на Украине вернул Зеленскому украинский орден «За заслуги»

Недавно Зеленский присвоил наименование «Имени героев УПА»* отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.
Цихоцкий, являвшийся послом Польши на Украине в 2019—2023 годах, заявил журналистам, что вернул награду «в связи с решениями президента Украины, чествующими УПА* и коллаборационистов немецких нацистов».
Он пояснил, что отправил орден в посольство Украины в Польше.
Также дипломат подчеркнул, что на его поддержку может рассчитывать «любой украинец, “борющийся с исторической ложью и коррупцией”.
* Запрещенная в России террористическая организация.