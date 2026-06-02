Экс-посол Польши на Украине вернул Зеленскому украинский орден «За заслуги»

ВАРШАВА, 2 июн — РИА Новости. Бывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что вернул украинский орден «За заслуги», врученный ему Владимиром Зеленским в 2022 году.

Источник: Reuters

Недавно Зеленский присвоил наименование «Имени героев УПА»* отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.

Цихоцкий, являвшийся послом Польши на Украине в 2019—2023 годах, заявил журналистам, что вернул награду «в связи с решениями президента Украины, чествующими УПА* и коллаборационистов немецких нацистов».

Он пояснил, что отправил орден в посольство Украины в Польше.

Также дипломат подчеркнул, что на его поддержку может рассчитывать «любой украинец, “борющийся с исторической ложью и коррупцией”.

* Запрещенная в России террористическая организация.

