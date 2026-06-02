Усилить охрану и защитить членов избирательных комиссий: в РФ примут меры для безопасного проведения выборов в приграничье

В России в сентябре пройдут выборы в Госдуму. В связи с этим поручено усилить охрану избирательных комиссий в приграничных регионах страны. С таким поручением выступил премьер России Михаил Мишустин.
В числе необходимых для исполнения в период проведения выборов мер названа усиленная защита членов избиркомов. Кроме того, премьер РФ поручил тщательнее охранять помещения избирательных комиссий, территории и маршруты проведения голосования.
Соответствующие меры будут приняты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Их также поручено внедрить в Белгородском, Курском, Брянском, Воронежском и Ростовском регионах, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.
По мнению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, выборы в Госдуму 2026 года пройдут в условиях «турбулентности». Избирательная система страны при этом обеспечит их проведение на высоком уровне, добавила она.