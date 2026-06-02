Трамп: сделка с Ираном может быть заключена на следующей неделе

Сделка с Ираном может быть заключена в течение следующей недели, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом Трамп заявил в эфире телеканала ABC.

По его словам, ситуация выглядит хорошо, хотя переговоры и не просты для обеих сторон. Американский лидер добавил, что пока сделка не согласована, остаётся ещё несколько вопросов.

«В течение следующей недели», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективе соглашения.

Также Трамп прокомментировал сроки работы над меморандумом о понимании в контексте открытия Ормузского пролива.

«Это не просто… но мы получаем то, что должны», — заявил он.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран приостановит переговорный процесс с США и выступит против Израиля в случае продолжения военных действий против Ливана.

