Трамп: сделка с Ираном может быть заключена на следующей неделе

Сделка с Ираном может быть заключена в течение следующей недели, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом Трамп заявил в эфире телеканала ABC.
По его словам, ситуация выглядит хорошо, хотя переговоры и не просты для обеих сторон. Американский лидер добавил, что пока сделка не согласована, остаётся ещё несколько вопросов.
«В течение следующей недели», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективе соглашения.
Также Трамп прокомментировал сроки работы над меморандумом о понимании в контексте открытия Ормузского пролива.
«Это не просто… но мы получаем то, что должны», — заявил он.