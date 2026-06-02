Трамп объявил о скором заключении сделки с Ираном

Как сообщает телеканал ABC, соответствующее заявление было сделано главой американского государства в контексте перспектив сохранения режима прекращения огня и обеспечения судоходства в Ормузском проливе.
«В течение следующей недели», — приводит телеканал слова Трампа.
По оценке президента США, текущая ситуация «выглядит хорошо».
«Это не просто для них (Ирана — ред.). Вообще-то, это не просто и с нашей точки зрения. Но мы получаем то, что должны», — отметил Дональд Трамп.
При этом он уточнил, что до окончательного согласования сделки остаются неурегулированными несколько вопросов. Отвечая на вопрос о возможных сроках завершения работы над меморандумом о понимании относительно открытия Ормузского пролива, Трамп заявил: «Я думаю, вы говорите о следующей неделе».