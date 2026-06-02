Захарова назвала нигилизмом заявления Парижа о задержании танкера Tagor

Захарова охарактеризовала заявления Франции о задержании танкера как проявление правового нигилизма ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, охарактеризовала заявления Франции о законности задержания танкера Tagor как проявление европейского правового нигилизма и произвольного толкования норм международного права.

«Заявления французских властей о том, что их действия якобы осуществлены в соответствии с нормами международного права, представляют собой очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя», — отметила Захарова.

Она напомнила, что международное морское право допускает остановку и осмотр судов военными кораблями в исключительных случаях, однако принудительное изменение курса судна и его конвоирование из зоны открытого моря, где действует принцип неограниченной свободы судоходства, не предусмотрены международными соглашениями.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсетях подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона после сообщений о задержании танкера Tago.

