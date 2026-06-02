Евродепутат счёл присоединение Армении к ЕС до 2030 года маловероятным

Вступление Армении в Евросоюз пока остаётся скорее теоретическим вопросом, а присоединение до 2030 года маловероятно, заявил евродепутат Фернан Картхайзер.
Об этом Картхайзер рассказал в интервью «Известиям».
По его словам, Брюссель сейчас сосредоточен на балканских государствах-кандидатах, а также на Украине и Молдавии. Сама же Армения, хоть и пользуется симпатией, сталкивается с объективными препятствиями.
Среди них евродепутат назвал географическое положение республики и её сложные отношения как минимум с одним из соседних государств.
«Хотя Армения пользуется большой симпатией в ЕС и официальные отношения продолжают углубляться, вопрос членства по-прежнему носит скорее теоретический характер», — сказал Картхайзер.
Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения продолжит работу в ЕАЭС.