Трамп надеется, что нынешнее перемирие Израиля и «Хезболлах» будет долгим

Президент США заявил, что попросил премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху не проводить крупный рейд на Бейрут.

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что нынешний режим прекращения огня между Израилем и радикальным шиитским движением «Хезболлах» в Ливане будет введен навсегда. Об этом он написал в Truth Social.

«Сегодня я поговорил с [премьер-министром Израиля] Биби Нетаньяху и попросил его не проводить крупный рейд на Бейрут в Ливане. Он развернул свои войска. Спасибо, Биби! Я также поговорил с представителями лидеров “Хезболлах”, и они согласились прекратить вести огонь по Израилю и его солдатам. Точно так же Израиль согласился прекратить стрелять по ним», — указал он.

«Посмотрим, как долго это продлится — надеюсь, это будет навсегда», — резюмировал Трамп.

Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
