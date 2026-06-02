Трамп надеется, что нынешнее перемирие Израиля и «Хезболлах» будет долгим

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что нынешний режим прекращения огня между Израилем и радикальным шиитским движением «Хезболлах» в Ливане будет введен навсегда. Об этом он написал в Truth Social.
«Сегодня я поговорил с [премьер-министром Израиля] Биби Нетаньяху и попросил его не проводить крупный рейд на Бейрут в Ливане. Он развернул свои войска. Спасибо, Биби! Я также поговорил с представителями лидеров “Хезболлах”, и они согласились прекратить вести огонь по Израилю и его солдатам. Точно так же Израиль согласился прекратить стрелять по ним», — указал он.
«Посмотрим, как долго это продлится — надеюсь, это будет навсегда», — резюмировал Трамп.