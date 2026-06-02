Трамп надеется на вечное прекращение огня между Израилем и «Хезболлой»

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.
1 июня он провёл переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и представителями «Хезболлы», после чего объявил о прекращении огня.
«Посмотрим, как долго это продлится. Надеюсь, что вечно», — написал Трамп.
Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран приостановит переговорный процесс с США и выступит против Израиля в случае продолжения военных действий против Ливана.
