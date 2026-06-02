Евродепутат назвал вопрос вступления Армении в ЕС теоретическим

«Хотя Армения пользуется большой симпатией в ЕС и официальные отношения продолжают углубляться, вопрос членства по-прежнему носит скорее теоретический характер», — сказал Картхайзер газете «Известия».
По его словам, географическое положение Армении и сложные отношения как минимум с одним из соседних государств вызывают множество вопросов относительно перспектив ее вступления в объединение.
Картхайзер добавил, что сейчас Евросоюз в первую очередь занимается вопросами стран-кандидатов с Балкан, а также Украины и Молдавии.
