Евродепутат назвал вопрос вступления Армении в ЕС теоретическим

Евродепутат Картхайзер: вступление Армении в ЕС до 2030 года маловероятно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Вопрос вступления Армении в Евросоюз на данный момент остается скорее теоретическим, а присоединение республики к ЕС до 2030 года маловероятно, заявил евродепутат Фернан Картхайзер.

«Хотя Армения пользуется большой симпатией в ЕС и официальные отношения продолжают углубляться, вопрос членства по-прежнему носит скорее теоретический характер», — сказал Картхайзер газете «Известия».

По его словам, географическое положение Армении и сложные отношения как минимум с одним из соседних государств вызывают множество вопросов относительно перспектив ее вступления в объединение.

Картхайзер добавил, что сейчас Евросоюз в первую очередь занимается вопросами стран-кандидатов с Балкан, а также Украины и Молдавии.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше