Небензя показал в СБ ООН фотографии убитых при теракте ВСУ в Старобельске

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя представил на заседании Совета безопасности снимки убитых девушек при теракте ВСУ в Старобельске.
«Какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк? Вот фотографии», — заявил Небензя, демонстрируя фото.
Кроме того, российский дипломат отметил, что поведение постпреда Украины при ООН Андрея Мельника, выражающего насмешки над трагедией и жизнями детей, не укладывается в рамки допустимого и свидетельствует о его крайней степени цинизма.
Накануне постпред РФ также заявил, что кровь погибших в Старобельске детей лежит на руках Запада.
