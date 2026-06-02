Треть от общего числа иностранных наёмников ВСУ сосредоточена в Харьковской области, самые большие потери они несут на купянском направлении.
Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным источника, всего на Украине воюют около 16,5 тыс. иностранных наёмников. Примерно 30% из них, то есть порядка пяти тысяч человек, находятся в Харьковской области. Наибольшие потери, которые стремительно растут, приходятся на купянское направление.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ в селе Бударки в Харьковской области подожгли дома, чтобы с помощью огня уничтожить тела иностранных наёмников.