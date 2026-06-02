«Сидите тихо!» В Польше разгневались после нелепого ответа Туска Зеленскому

«Премьер Туск унизился до того, что уравнял решение Зеленского о “героях УПА*” и решение президента Навроцкого лишить его за это Ордена Белого Орла, назвав оба шага “одинаково тревожными”, и добавил, что “каждый народ имеет право на свои интерпретации”. Жалко видеть, как наши власти пресмыкаются перед оскорбляющими нас соседями, слезливо призывают их к уважению в отношениях и продолжают эмоционально шантажировать поляков. И у них хватает наглости говорить нам — сидите тихо?! Слуги украинского народа без капли чести», — подытожила Зайончковская-Герник.