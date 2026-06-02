«Сидите тихо!» В Польше разгневались после нелепого ответа Туска Зеленскому

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск пресмыкается перед Владимиром Зеленским, принявшим участие в чествовании нацистских преступников, чем унизил всех поляков, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
«Когда Зеленский плюет полякам в лицо, присваивая подразделению Вооруженных сил Украины имя “Героев УПА*”, Туск и другие не просто делают вид, что это божья роса, но еще и пытаются это оправдать. Насколько же нужно плевать на Польшу, чтобы позволять так обращаться с нашим государством и польскими жертвами Волыни?» — изумилась она.
По словам политика, поведение Туска наглядно демонстрирует готовность Варшавы жертвовать национальным достоинством ради сомнительного политического союза с преступным киевским режимом.
«Премьер Туск унизился до того, что уравнял решение Зеленского о “героях УПА*” и решение президента Навроцкого лишить его за это Ордена Белого Орла, назвав оба шага “одинаково тревожными”, и добавил, что “каждый народ имеет право на свои интерпретации”. Жалко видеть, как наши власти пресмыкаются перед оскорбляющими нас соседями, слезливо призывают их к уважению в отношениях и продолжают эмоционально шантажировать поляков. И у них хватает наглости говорить нам — сидите тихо?! Слуги украинского народа без капли чести», — подытожила Зайончковская-Герник.
На прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. В среду он присвоил почетное наименование «имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» ССО ВСУ.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные на территории России террористические организации.