МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Треть из всех иностранных наемников ВСУ воюют в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Число иностранных наемников на Украине оценивается в 16,5 тысяч штыков. Около 30% из всех иностранных наемников ВСУ, около пяти тысяч, сосредоточены в Харьковской области. Наибольшие потери (среди них — ред.), которые стремительно растут, приходятся на купянское направление», — рассказал собеседник агентства.
Ранее РИА Новости в силовых структурах рассказали, что на Украине воюют до 16,5 тысяч иностранных наемников, часть из которых достаточно быстро разрывают контракты с ВСУ. Семь тысяч из них — граждане Колумбии.
Президент Колумбии Густаво Петро называл наемничество «ограблением страны». Латиноамериканцев привлекают в ВСУ высокими обещаниями, но на деле они становятся расходным материалом: гибнут, сталкиваются с плохим обращением, а их семьи не получают обещанных компенсаций.