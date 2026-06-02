«Терминатор» уходит в прошлое: «Уралвагонзавод» дал БМПТ новое имя

Концерн «Уралвагонзавод» принял решение переименовать боевую машину поддержки танков, известную под названием «Терминатор». Теперь БМПТ будет носить имя «Спиридон». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Как пояснили в концерне, решение было принято в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле с учетом предложений работников предприятия и экипажей боевых машин. В УВЗ отметили, что новое название призвано подчеркнуть связь техники с отечественными историческими и духовными традициями.

На предприятии обратили внимание, что прежнее наименование ассоциировалось с персонажем популярного американского фильма. Новое имя, по мнению представителей завода, отражает российские ценности и обращается к образам защитников Отечества.

В концерне напомнили, что имя Спиридон связано со святым Спиридоном Тримифунтским, которого в православной традиции почитают как заступника и чудотворца. Также в УВЗ указали на символическое значение самого имени, которое трактуется как «сильный», «крепкий» и «надежный».

Отдельно подчеркивается, что переименование проводилось в том числе с учетом изменений в российском законодательстве, направленных на защиту русского языка и ограничение чрезмерного использования иностранных заимствований.

Выбор нового имени проходил в формате открытого сбора предложений. В течение 2025 года организаторы получили более 10 тысяч писем из России и свыше двух десятков других государств, включая Белоруссию, Великобританию, Иран, Китай, Кубу, Сербию и США. Всего участники предложили около двух тысяч уникальных вариантов.

Среди наиболее популярных названий оказались имена русских богатырей, исторических деятелей и святых, а также названия животных. В числе лидеров по количеству предложений были «Добрыня», «Богатырь», «Евпатий Коловрат», «Александр Невский» и «Дмитрий Донской». Поступали и необычные варианты с юмористическим оттенком.

В «Уралвагонзаводе» подчеркнули, что БМПТ остается уникальной боевой машиной, предназначенной для поддержки танковых подразделений. По итогам отбора было выбрано название «Спиридон», а заявка на его регистрацию уже направлена в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше