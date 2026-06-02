Иран приостановит переговоры с США, если Израиль будет атаковать Ливан

Галибаф пригрозил приостановить переговоры с США, если Израиль продолжит атаковать Ливан.

Источник: Аргументы и факты

Тегеран сообщил, что в случае продолжения боевых действий Израиля против Ливана возможны замораживание диалога с Соединенными Штатами и принятие ответных мер в отношении Израиля.

Об этом сообщил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в ходе разговора с председателем парламента Ливана Набихом Берри.

Галибаф также подчеркнул решимость Ирана добиться полного прекращения огня на всей территории Ливана.

«Мы уже два дня активно работаем над остановкой израильских атак, однако если они продолжатся, мы вынуждены будем не только приостановить переговоры, но и предпринять шаги против сионистского режима», — заявил Галибаф.

Накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что соглашение между Ираном и США могут согласовать уже на следующей неделе.

