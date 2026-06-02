На севере Израиля включили сирены воздушной тревоги

В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание наносить удары по объектам движения «Хезболлах» в пригороде Бейрута. МИД Ирана заявлял, что нарушение прекращение огня в Ливане является нарушением перемирия Вашингтона и Тегерана. Позднее президент США Дональд Трамп после переговоров с Нетаньяху и представителями «Хезболлах» объявил, что ливанское движение и Израиль прекратят огонь.