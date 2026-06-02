RMF24: экс-посол Польши отказался от украинского ордена из-за героизации УПА

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Бывший польский посол на Украине Бартош Чихоцкий отказался от врученного ему Владимиром Зеленским ордена «За заслуги» в знак протеста против глорификации бандеровцев из ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в РФ). Об этом в понедельник сообщила радиостанция RMF24.
По ее информации, Чихоцкий сдал орден «За заслуги» II степени, который Зеленский вручил ему в июне 2022 года. В декабре того же года экс-посол также получил Крест боевых заслуг от бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.
На днях Зеленский присвоил отдельному центру «Север» Сил специальных операций ВСУ имя «героев УПА», тем самым вызвав возмущение в Польше. Экс-президент республики Лех Валенса заявил, что, «воздавая почести бандитам из УПА», Зеленский оскорбил «всех убитых» поляков. Валенса отказался продолжать поддерживать Зеленского после такого решения. МИД Польши в связи с произошедшим вызвал украинского посла в Варшаве Василия Боднара и выразил ему обеспокоенность по этому поводу. В свою очередь президент страны Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла.