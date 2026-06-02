Бывшие сотрудники ФБР создают группу помощи действующим агентам

Бывшие сотрудники ФБР помогут действующим агентам из-за давления на них.

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Бывшие сотрудники ФБР создают группу помощи действующим агентам, реагируя на «колоссальное напряжение», с которым якобы сталкиваются в ведомстве под руководством Кэша Пателя, сообщает газета New York Times.

«Бывшие сотрудники ФБР создают группу помощи оказавшимся в трудном положении работникам бюро», — говорится в сообщении.

Как указывает издание, это стало реакцией на попытки Белого дома перестроить ведомство. Коллектив ФБР якобы испытывает «колоссальное напряжение» под руководством директора Кэша Пателя, говорится в сообщении.

Бывшие сотрудники минюста через «Сеть поддержки ФБР» предлагают действующим агентам юридическую и психологическую помощь, а также содействие в поиске работы, говорится в сообщении.

Среди участников группы — Брайан Дрисколл, который в начале 2025 года недолго исполнял обязанности главы Бюро после вступления президента США Дональда Трампа в должность.

Биография Кэша Пателя
Директор ФБР, адвокат, экс-советник и агент правительства — Кэш Патель начинал карьеру как федеральный прокурор и сыграл ключевую роль в деле Дональда Трампа. Рассказываем об основных этапах биографии американского адвоката.
