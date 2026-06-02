HS: Киев признал, что направил ударные БПЛА в сторону Финляндии по ошибке

СТОКГОЛЬМ, 2 июня. /ТАСС/. Инцидент с БПЛА над финской областью Уусимаа был вызван ошибкой со стороны Украины. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
По их информации, Киев признал, что его ВС по ошибке запустили ударные БПЛА в сторону республики.
Телерадиокомпания Yle сообщила утром 15 мая о том, что над финской областью Уусимаа, административным центром которой является Хельсинки, вероятно, находился дрон. Из-за угрозы, связанной с БПЛА, в аэропорту Хельсинки приостанавливали авиасообщение. Президент страны Александер Стубб после этого заявил об отсутствии прямой военной угрозы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше