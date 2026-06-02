Трамп ожидает договорённости с Ираном уже на следующей неделе

«В течение следующей недели», — сказал Трамп в интервью ABC News.
Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер оценил ход переговоров с Ираном. Он отметил, что процесс продвигается в рабочем режиме. По его словам, «всё идёт хорошо».
Ранее Трамп допустил вариант прекращения переговоров с Ираном без дальнейших шагов. Он также заявил, что готов поддерживать действующие ограничения на морские перевозки столько, сколько потребуется. Он добавил, что считает экономические потери Ирана значительными на фоне текущей ситуации.
