Трамп ожидает договорённости с Ираном уже на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп обозначил ожидания по переговорам с Ираном. Он заявил, что рассчитывает на достижение договорённости по части спорных вопросов в течение ближайшей недели. Речь идёт о возможном продлении режима прекращения огня и обсуждении ситуации с Ормузским проливом.