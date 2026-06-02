ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Пентагон официально закрыл доступ журналистам на территорию здания, присвоив ему статус конфиденциально разделенного информационного объекта, сообщил представитель ведомства Джоэл Вальдес.
«Пресс-служба Пентагона была переквалифицирована в объект для работы с информацией ограниченного доступа в связи с тем, что спичрайтеры из управления военного министра используют это же помещение», — написал Вальдес в соцсети Х.
Поскольку эти сотрудники регулярно работают с секретными материалами и используют защищенную сеть SIPRNet, нахождение посторонних лиц и прессы в данном помещении теперь полностью запрещено, говорится в публикации.
Встречи с пресс-секретарем и главой службы по связям с общественностью Шоном Парнеллом теперь возможны исключительно по предварительной записи, уточнил Вальдес.
В мае Пентагон выпустил новые правила, ограничивающие доступ СМИ к территории здания ведомства, в том числе к офису главы ведомства Пита Хегсета, из опасений утечек засекреченных данных. Журналистов пропускали только при наличии предварительного разрешения и в определенные помещения в сопровождении сотрудников ведомства.
Ранее военное министерство включило в новый пул репортеров только тех, кто принял их правила. Таких журналистов оказалось менее двух десятков, американские СМИ сообщали, что около 50 журналистов сдали пропуска в ведомство, не желая соглашаться на новые требования о непубликации чувствительной информации.