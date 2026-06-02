Экс-посол Польши на Украине Цихоцкий вернул Зеленскому орден «За заслуги»

Бывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что принял решение вернуть украинский орден «За заслуги», которым был награжден в 2022 году. Он пояснил, что больше не считает возможным сохранять эту награду.
По словам дипломата, причиной такого шага стали решения украинского руководства, связанные с увековечиванием исторических фигур, вызывающих споры. Цихоцкий отметил, что именно эти обстоятельства повлияли на его позицию.
Он сообщил, что направил орден в украинское посольство в Польше. При этом бывший посол подчеркнул, что продолжает поддерживать тех граждан Украины, которые выступают против искажения истории и коррупционных практик.
Ранее стало известно, что украинский флаг был убран с городской ратуши в польском Люблине.