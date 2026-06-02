Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-посол Польши на Украине Цихоцкий вернул Зеленскому орден «За заслуги»

Бывший посол Польши на Украине сообщил, что вернул украинский орден «За заслуги», врученный ему Зеленским в 2022 году.

Источник: Аргументы и факты

Бывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что принял решение вернуть украинский орден «За заслуги», которым был награжден в 2022 году. Он пояснил, что больше не считает возможным сохранять эту награду.

По словам дипломата, причиной такого шага стали решения украинского руководства, связанные с увековечиванием исторических фигур, вызывающих споры. Цихоцкий отметил, что именно эти обстоятельства повлияли на его позицию.

Он сообщил, что направил орден в украинское посольство в Польше. При этом бывший посол подчеркнул, что продолжает поддерживать тех граждан Украины, которые выступают против искажения истории и коррупционных практик.

Ранее стало известно, что украинский флаг был убран с городской ратуши в польском Люблине.