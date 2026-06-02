Axios: Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим из-за ударов по Ливану

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 1 июня раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за эскалацию в Ливане. Об этом Axios сообщили два американских чиновника и источник, знакомый с разговором.

Дональд Трамп назвал Биньямина Нетаньяху сумасшедшим и обвинил в неблагодарности. «Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Тебя теперь все ненавидят», — процитировал один из собеседников Axios Дональда Трампа. Другой источник сказал, что Трамп был взбешен и кричал: «Какого хрена ты творишь?».

Дональд Трамп опасался, что действия Биньямина Нетаньяху сорвут переговоры США с Ираном, который пригрозил выйти из диалога после израильских ударов по Ливану. После звонка господин Трамп написал в Truth Social, что переговоры продолжаются. По данным Axios, после разговора Израиль отказался от планов бомбить Бейрут.

