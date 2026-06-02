Axios: Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим из-за ударов по Ливану

Дональд Трамп назвал Биньямина Нетаньяху сумасшедшим и обвинил в неблагодарности. «Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Тебя теперь все ненавидят», — процитировал один из собеседников Axios Дональда Трампа. Другой источник сказал, что Трамп был взбешен и кричал: «Какого хрена ты творишь?».