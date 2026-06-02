В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области.
Об этом написал губернатор Александр Гусев.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА», — предупредил Гусев.
Глава региона также подчеркнул, что средства противовоздушной обороны находятся в боевой готовности.
Ранее один человек погиб при ударе украинского дрона по автомобилю в селе Щёкино Рыльского района Курской области.
