1 июня губернатор Приморья встретился с президентом Беларуси в Минске

Кожемяко доложил, что только за первый квартал этого года товарооборот достиг более семи миллиардов рублей — это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост показали как экспорт, так и импорт, что говорит о сбалансированности торговли. Губернатор рассказал, что увеличиваются поставки техники и продуктов питания. Семь приморских компаний работают на Белорусской универсальной товарной бирже и активно взаимодействуют с белорусскими партнёрами.