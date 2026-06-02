1 июня губернатор Приморья встретился с президентом Беларуси в Минске

Лукашенко заявил, что в 2026 году товарооборот между Беларусью и Приморским краем точно превысит 100 миллионов долларов.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске 1 июня. Стороны обсудили рост торговли между Приморьем и Республикой Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Лукашенко отметил, что, несмотря на географическую удалённость Приморья, торговля идёт активно. По его словам, в 2026 году товарооборот точно превысит 100 миллионов долларов. Глава Беларуси подчёркивал, что между сторонами царит абсолютное доверие и обе стороны хорошо знают возможности друг друга.

Кожемяко доложил, что только за первый квартал этого года товарооборот достиг более семи миллиардов рублей — это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост показали как экспорт, так и импорт, что говорит о сбалансированности торговли. Губернатор рассказал, что увеличиваются поставки техники и продуктов питания. Семь приморских компаний работают на Белорусской универсальной товарной бирже и активно взаимодействуют с белорусскими партнёрами.

Собеседники обсудили долгосрочные лизинговые контракты, которые дают предприятиям горизонт планирования на несколько лет. Сейчас ведётся работа с Минским автомобильным заводом (МАЗ): начат выпуск машин скорой помощи с учётом рельефа Приморья, заключён пятилетний контракт на их поставку. Аналогичные договоры подписаны по пассажирским автобусам. Следующий этап — заключение долгосрочных контрактов на поставку лифтов от Могилёвского лифтостроительного завода, потребность в которых у быстро строящегося Приморья будет расти.

В первый день визита делегация Приморского края возложила венок и цветы к монументу Победы в Минске, почтив память советских воинов.

