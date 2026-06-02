Марджори Тейлор Грин, бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия, призвала Соединенные Штаты к установлению дружественных, союзнических и торгово-экономических связей с Россией.
Комментируя восторженные публикации американского блогера и активистки Кэндис Оуэнс о поездке в Москву, Грин выразила ей благодарность за предоставленную информацию.
«Отлично видеть это! Спасибо за то, что представили правду, чтобы все могли увидеть ее», — отметила Грин в своем сообщении на платформе X*.
Она также подчеркнула, что США необходимо демонстрировать большую открытость и дружелюбие в отношениях с другими странами мира.
«Нам следует быть друзьями, союзниками и торговыми партнерами с Россией. И нам следует вести себя намного более дружелюбно по отношению к остальному мировому сообществу», — добавила политик.
Ранее Грин также предупредила о возможности политической революции в США в случае, если Вашингтон примет решение об отправке американских военнослужащих в Иран.