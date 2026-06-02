Дмитриев: ПМЭФ стал символом победы суверенного сотрудничества над глобализмом

Глава РФПИ таким образом объяснил участие в форуме более чем 130 стран.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Участие более чем 130 стран на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объясняется приходом суверенного сотрудничества на смену провалившемуся глобализму. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Более 130 стран будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме на этой неделе, поскольку суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм», — написал он в X.

Ранее Росконгресс сообщал, что представители более 130 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ, который пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

